Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat 2,2 milyon ton oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat 2,2 milyon ton oldu

DHA

Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat 2,2 milyon ton oldu


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Ovası'nda geçen yıl yaşanan rekolte kaybının ardından arpa ve buğday hasadı bu yıl 2,2 milyon tona yükseldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Geçen yıla göre buğday ve arpa hasadında 1,5 milyon ton civarında olan rekolteyi, bu sezon 2 milyon 200 bin tonlara çıkarttık. Konya bölgesinde özellikle kapalı havzalarda sulu tarım yapılırsa biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi. 
2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, önceki yıllarda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretilirken. Son dönemdeki verim kayıpları 1 milyon tona ulaşmıştı. 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ova geçen sezon geçirdiği kurak dönemin ardından bu yıl uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Geçen yıl meteorolojik kuraklıkla boğuşan ovada bu yılki verim 2 milyon tonu geçti.
REKOLTEDE 700 BİN TON ARTIŞ OLDU
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "2022 yılında buğday ve arpa çok güzel çıktı. Sulu alanlarımızda verimlerimiz gayet iyi. Geçen yıla göre 1,5 milyon ton civarında olan Konya bölgesinde bugün 2 milyon 200 bin tonları yakaladık. Bu da sulu tarımın önemliliğini gösteriyor. Çünkü iyi bir kış geçirdik, iyi bir yağışlı dönem geçirdik ama bahar aylarında tam ihtiyaç olduğu zamanda kar yağışıyla kurtardık. Onun için mutlaka ve mutlaka Konya bölgesinde özellikle kapalı olan bu bölgede sulu tarım yapıldığı zaman biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi.
YAĞLIK AY ÇEKİRDEĞİ FİYATI MEMNUN ETMEDİ
Yağlık ay çekirdeği için verilen ton başına 12 bin liranın çiftçiyi memnun etmediğini söyleyen Kavuneker, şöyle konuştu:
"Yağlık ay çekirdeğini geçen yıl son zamanlarda 8 bin liraya kadar alan esnaf, tüccar gözümüze bakıyor. Ama şunu söyleyeyim; yani geçen seneden bu seneye kadar her şeye yüzde 200 ile yüzde 300 zam gelirken neden ay çekirdeğine yüzde altmış gibi bir zam tutuyorlar. Yani geçen yılla bu yıl arasında yüzde 12 zaten arpa ekiminde bir düşüklük var. Yağlık ay çekirdeği ekimi daha da azalacak. Çiftçiler hesabını bilmeyen insanlar değil. Yani ay çekirdeği ekeceğine buğday ekip verim alanından daha fazla kar etmiş olur. Ama şu anda Konya, Türkiye'nin yüzde 30'u yağlık ay çekirdeği ihtiyacını karşılıyor. Onun için herkesi yağlık ay çekirdeği konusunda, fiyatları yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum. Yağlık ay çekirdeğinin fiyatı en az 15 bin lira olması lazım. Eğer bu fiyatlar önümüzdeki yıl da devam ederse ekim alanları yüzde 50 kadar düşer. Bizim buralarda yetişiyor ama suyla yetişiyor. Onun için herkesi yeniden o fiyatları gözden geçirmeye, davet ediyorum. Çiftçileri tarlaya küstürmesinler."
MISIR REKOLTESİ AYNI SEVİYEDE KALACAK
Kavuneker, "Bugün mısırlarımızda da bir sıkıntımız var. Yaz ayının çok sıcak gitmesi ve tam eşleşme zamanında sert esen rüzgarlardan dolayı mısırların uç kısmı dolmadı. Yani bu da bazı bölgelerde rekolte kaybı yaşatacak. Bu yüzden tarlalara ziraat mühendisi hocalarımıza gittik, gördük, araziyi de kontrol ettik. Şu an yapılabilecek bir şey yok. Biz her şeyi açık söylüyoruz mısır parayı fazla kazandırdığı için bu sefer mısırda yüzde 15 oranında ekim artışı var. Mısır rekoltesinde düşüş olduğu için yüzde 15 fazla ekimden dolayı rekolte ve ekim alanı birbirini kapattı" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-08-30 10:22:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı
Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni
YEREL HABERLER Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve ...
Konya'da akaryakıt istasyonunda polisi görünce kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da akaryakıt istasyonunda polisi görünce ...
Kulu'da dereye düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kulu'da dereye düşen inek kurtarıldı
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un Beyşehir ziyareti
YEREL HABERLER Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un Beyşehir ...
9. Akşehir Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER 9. Akşehir Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim ...
1982 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları Beyşehir'de buluştu
YEREL HABERLER 1982 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın 30 Ağustos ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Konya'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Konya'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri
YEREL HABERLER Beyşehir'de av koruma ve kontrol faaliyetleri
Jandarmanın bitkin halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın bitkin halde bulduğu kızıl şahin tedaviye ...
Beyşehir'de mobil sağlık taraması
YEREL HABERLER Beyşehir'de mobil sağlık taraması
Olimpiyat ikincisi milli para tekvandocu, 2024 Paris için hedef yükseltti
YEREL HABERLER Olimpiyat ikincisi milli para tekvandocu, 2024 Paris ...
Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını ...
Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu
Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı
YEREL HABERLER Kulu'da aynı saatlerde 2 ayrı yerde yangın çıktı
Beyşehirli şehit er için anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Beyşehirli şehit er için anma programı düzenlendi
Seydişehir'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Seydişehir'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi
Karapınar sakinleri serinlemek için Acıgöl'e akın etti
YEREL HABERLER Karapınar sakinleri serinlemek için Acıgöl'e akın ...
Konya'da silahla öldürülen fırıncı defnedildi
YEREL HABERLER Konya'da silahla öldürülen fırıncı defnedildi
Konya'da klasik otomobil tutkunlarından "30 Ağustos"a özel konvoy
YEREL HABERLER Konya'da klasik otomobil tutkunlarından "30 Ağustos"a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.