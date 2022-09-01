'Saman tozu' kavgasında şüphelinin ilk cinayeti değilmiş (2)

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ÇİFTİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da dün 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada komşuları Nurettin Altunkaya tarafından pompalı tüfekle vurulan Ayhan Erdemir (46) ile eşi Mahizer Erdemir'in (47) cenazeleri, Konya Şehir Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Erdemir çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Saraçoğlu Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-09-01 14:05:36



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