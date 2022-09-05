Sürücüsünün `Dur´ ihtarına uymadığı otomobilde vurulan genç yoğun bakımda



KONYA, (DHA)KONYA´da sürücüsünün `dur´ ihtarına uymayıp kaçarken otomobiliyle çarptığı mahalle bekçisi E.T.´nin açtığı ateşte başına isabet eden mermiyle yaralanan araçtaki Hasan Tekin´in (19) yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, cumartesi günü Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, otomobiliyle bekçilerden E.T.´ye çarptı. Düşen E.T., yerden kalkıp otomobile ateş etti. Mermi, otomobilde bulunan ve boksör olduğu öğrenilen Hasan Tekin´in başına isabet etti. Ağır yaralanan Tekin Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, 1 boş kovan bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katıldığı boks müsabakalarında dereceler elde ettiği öğrenilen Hasan Tekin´in durumunun ağır olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez DHA

2022-09-05 14:09:30



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