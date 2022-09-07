Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldüren şüpheli Ankara'da yakalandı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA´nın Beyşehir ilçesinde fırıncı Sebahattin Gülbahar, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner´i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.´yi ise yaraladı. Olayın ardından kaçan Gülbahar, Ankara´da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay, 27 Ağustos´ta Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463 Sokak´ta meydana geldi. Fırıncılık yapan Erdal Üstüner, ortağı Yunus Ayaz ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte kiralık dükkan ararken, aynı sokakta fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar´ın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan 3 kişiden Erdal Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi´nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Sebahattin Gülbahar´ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Gülbahar´ın Ankara´ya kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmada Sebahattin Gülbahar´ın Yenimahalle ilçesinde olduğu belirlendi. 200´den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Gülbahar ve yanındaki Mustafa İ.´yi bir kafede otururken yakaladı. Cinayet bürosu ekipleri, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla Karapınar ilçesinde Sebahattin Gülbahar´ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G.´yi de gözaltına aldı.
Şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü´ne gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed SIDAL
2022-09-07 17:25:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.