Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y. (59), tabanca ile açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis şüpheli Rıfat Y. ile beraberinde bulunan Mustafa Y.´yi gözaltına aldı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak´ta meydana geldi. Trafikte yol vermeme tartışması yaşayan Rıfat Y., tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların bir kısmı özel otomobille Konya Numune Hastanesi´ne götürülürken, ambulanslar da olay yerindeki yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelileri Rıfat Y. ve Mustafa Y., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-09-07 20:12:41



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