Konya'da traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörle çarpışan elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya (32) yaşamını yitirdi, Volkan Bardakçı yaralandı.
Kaza, saat 18.40 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Ereğliİvriz yolunda meydana geldi. Mehmet Dağdaş (58) yönetimindeki 42 ACA 723 plakalı traktör, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Burak Sarpkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Bardakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü Dağdaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-09-07 21:20:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.