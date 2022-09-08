Trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 2 ölü, 3 yaralı (2)

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YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ

Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y.'nin tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Çetin ve Şükrü Çetin kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Ali Ç., Bekir Ç. ve Yasin Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-09-07 23:56:32



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