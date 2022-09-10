Konya'da fabrika yangını (1)

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Selçuklu ilçesinde bir fabrikada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-09-10 17:39:26



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