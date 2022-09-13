Sürücüsü `dur´ ihtarına uymayan otomobilde vurulan boksör uyutuluyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) KONYA'da, sürücüsünün `dur´ ihtarına uymayıp kaçarken otomobiliyle çarptığı mahalle bekçisi E.T.´nin açtığı ateş sonucu başına isabet eden mermiyle yaralanan araçtaki Hasan Tekin´in (19) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Katıldığı boks müsabakalarında dereceler elde ettiği belirtilen Hasan Tekin´in uyutulduğu, mermi çekirdeğinin ise henüz çıkartılmadığı belirtildi.
Olay, 10 gün önce Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü Yusuf B. (18), otomobiliyle bekçilerden E.T.´ye çarpıp, kaçtı. Düşen E.T. de yerden kalkıp silahıyla otomobile ateş etti. Mermi, otomobildeki boksör olduğu öğrenilen Hasan Tekin´in başına isabet etti. Ağır yaralanan Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., tutuklandı. Sürücüsü Yusuf B.´ye 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak', `dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 924 lira cezai işlem uygulanırken, otomobil trafikten menedildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´nde 10 gündür tedavi gören Hasan Tekin´in yoğun bakım servisinde uyutulduğu, başına saplanan mermi çekirdeğinin henüz çıkartılmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2022-09-13 09:47:26
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