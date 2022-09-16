Binalı Yıldırım: Masalar kuruluyor, dağılıyor ama biz her gün yeni proje paylaşıyoruz (2)



'AYÇİÇEĞİ ALIM ÖDEMELERİNİ, 90 GÜNDEN 45 GÜNE İNDİRDİK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, kent merkezindeki programının ardından Çumra ilçesine geçti. Burada şeker fabrikasını ziyaret eden Yıldırım, işçilerle yemek yedi ardından Çumra Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret sonrası, belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Şeker fabrikasında çiftçilerle sohbet ettiğini belirten Binali Yıldırım, ayçiçeği alımı ödemelerini 90 günden 45 güne indirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

''Allah'a şükür Torku, ülkemizin bir markası haline geldi. Konya'nın göbeğinden, merkezinden çıkan Torku, bütün dünyada bilinir hale geldi. Bundan sonra da daha da büyümeye devam edecek. Orada üreticilerimizle de konuştuk. Yeni pancar alım sezonuyla ilgili beklentilerini öğrendik. Aynı zamanda ayçiçeğiyle ilgili de bir sorun var. Onu da Tarım Kredi Kooperatifi ile pazartesi günü Leyla Şahin Usta gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanımız da sayın bakana ve Tarım Kredi Kooperatifi başkanına talimatı vermişti. Orada bazı ufak tefek yanlış anlaşılmalar olmuş. Bugün de kendisiyle konuştuk. 44 yağ oranındaki ayçiçeği 12 lira olarak alımı devam edecek. Bunların yanı sıra ödemelerde 90 günmüş, bunu da yarıya indirdik; 45 günde ödemeyi gerçekleştirecekler. Hayırlı, uğurlu olsun." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-09-16 17:17:12



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