MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor

DHA

MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor


KONYA,(DHA)MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), yaklaşan kış mevsiminde tüketicilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek için, 80 bin kilometrekare hizmet alanında 13  bin 300 trafo, 94 bin kilometre hat uzunluğunda bakıma ihtiyacı olan trafo ve hatların bakımına ara vermeden devam ediyor.2022 yılı planlı bakım çalışmaları kapsamında 300 personel ile Ağustos ayı sonu itibarıyla bin 950 adet dağıtım trafosu, 14 bin 500 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı ve 164 bin 000 elektrik direğinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca bakım çalışması kapsamında göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer kuş türlerinin elektrik akımına kapılmaması için MEDAŞ Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen "Orta Gerilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli ve Milli İmkanlar İle Üretimi ve Uygulaması" projesi izolasyon malzemeleri de kullanılarak yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattında iyileştirme ve bakım çalışmaları tamamlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya
2022-09-19 11:12:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahraman gazi "tahta bacakla" cepheye koşan şehit dedesinin izinden gidiyor
YEREL HABERLER Kahraman gazi "tahta bacakla" cepheye koşan şehit ...
Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda
YEREL HABERLER Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda
Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan ...
Konya'da göle giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Konya'da göle giren genç boğuldu
Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Müslüman olan 10 İngiliz geldikleri Konya'da duygu ...
Konya'da KPSS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Konya'da KPSS heyecanı başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Akşehir'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine konuk oluyor
YEREL HABERLER Seydişehir Kaymakam Pişkin, vatandaşların hanelerine ...
İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e geldi
YEREL HABERLER İspanya'dan yola çıkan Hollandalı gezgin Beyşehir'e ...
Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek kolaylaştırdı
YEREL HABERLER Hayatını 52 yaşında okuma yazma öğrenerek ...
Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ...
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.