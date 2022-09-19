MEDAŞ, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor



KONYA,(DHA)MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), yaklaşan kış mevsiminde tüketicilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermek için, 80 bin kilometrekare hizmet alanında 13 bin 300 trafo, 94 bin kilometre hat uzunluğunda bakıma ihtiyacı olan trafo ve hatların bakımına ara vermeden devam ediyor.2022 yılı planlı bakım çalışmaları kapsamında 300 personel ile Ağustos ayı sonu itibarıyla bin 950 adet dağıtım trafosu, 14 bin 500 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı ve 164 bin 000 elektrik direğinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca bakım çalışması kapsamında göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer kuş türlerinin elektrik akımına kapılmaması için MEDAŞ Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen "Orta Gerilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli ve Milli İmkanlar İle Üretimi ve Uygulaması" projesi izolasyon malzemeleri de kullanılarak yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattında iyileştirme ve bakım çalışmaları tamamlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya

2022-09-19 11:12:37



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