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28 yıl önce işlenen cinayeti telefonda itiraf edince yakalandı

DHA

28 yıl önce işlenen cinayeti telefonda itiraf edince yakalandı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 28 yıl önce boş arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Atıcı'yı (54), komşusu Ahmet E.'nin (53) öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin takibe aldığı Ahmet E.'nin, FETÖ soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen amcasının oğlu Mustafa E. ile yaptığı telefon görüşmesinde 28 yıl önce işlediği cinayeti anlatmasıyla olay aydınlatıldı. Ahmet E. ve kuzeni Mustafa E., polis tarafından gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1994 yılında Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi´nde boş bir arazide başından sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet Ali Atıcı'nın dosyasını 6 ay önce yeniden incelemeye aldı. Kurulan özel ekip, Atıcı'nın ailesi, yakınları ve mahalledeki komşularıyla temasa geçti. Polis, yaptığı araştırma sonucu Atıcı'nın komşularından Ahmet E.'nin tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeleri üzerine teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, Ahmet E.'nin, 2018 yılında FETÖ soruşturması nedeniyle polis memurluğundan ihraç edilen amcasının oğlu Mustafa E. ile telefonla sık sık konuştuğunu saptadı.
TELEFON KONUŞMASI CİNAYETİ AYDINLATTI 
Bu sırada panik ve korkuya kapılan Ahmet E., telefonla konuştuğu Mustafa E.'ye, komşusu Atıcı'yı kendisinin öldürdüğünü anlattı. Mustafa E. de kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçtiği için yakalanmasının artık mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, Ahmet E. ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı.
DEMİR SOPAYLA BAŞINA VURUP, BOŞ ARAZİYE ATMIŞLAR 
Suçunu itiraf eden Ahmet E. ifadesinde, ''Komşum Mehmet Ali Atıcı, 1994 yılı ağustos ayında gece saatlerinde izinsiz olarak müstakil evimin bahçesine girmişti. Ben de tepki gösterdim. Aramızda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yanımda bulunan babamla birlikte demir sopayla dövdük. Atıcı yere yığılmıştı. Biz de 3 tekerlekli motosikletle Atıcı'yı boş bir araziye götürüp attık. Olayı da kimseye anlatmadık. Babam da 1997 yılında vefat etti'' dedi. 
Ahmet E. de daha sonra Cumhuriyet Savcısı eşliğinde evin bahçesi ve Atıcı'yı attıkları boş arazide olayı nasıl gerçekleştiğini anlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet E., 'kasten öldürme', kuzeni Mustafa E. de 'suçu bildirmeme' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-09-21 11:03:46

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