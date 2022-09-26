Hisarcıklıoğlu: Mart ayında TOGG arabasını hep beraber göreceğiz (2)



KONYA'DA ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'daki temaslarının ardından geldiği Konya'da Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği konferansının ödül törenine katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya otomotiv sektörümüz, 460´ı aşkın üretici firma ve 22 binden fazla çalışanıyla şehrimizin hem istihdamına, hem de ihracatına çok büyük katkı sunuyor. Marmara Havzası'ndan sonra, otomotiv sektörünün en güçlü olduğu şehirlerden biriyiz. Şu anda otomotiv sektöründe Türkiye´nin 7'nci büyük ihracatçı şehriyiz. 2010 yılında 191 milyon dolar ihracat yapan Konyalı otomotivcilerimiz, son 12 yılda ihracatlarını 3 katına çıkararak geçtiğimiz yılı 596 milyon doları aşkın ihracatla tamamladı. Konyalı otomotivcilerimiz bu yılın ilk 8 ayında ise 500 milyon dolara yakın ihracatla 81 ilimizin 53´ünden daha fazla ihracat gerçekleştirdi.'' dedi.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ÜRETİM ÜSSÜ

Rifat Hisarcıklıoğlu da, Türkiye'nin otomotiv sektöründe bir üretim üssü haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yenilikçi ve yeşil üretime odaklanmamız şart. Zamanında bazı basiretsiz idareciler yüzünden hem yerli otomobilin, hem de yerli uçak konusunda kendi ayağımızla çelme takmışız. Çok şükür bugün hem kamuda, hem özel sektörde daha bilinçli, daha güvenli ve öz güvenli yöneticiler var. İşte bunun sonucu hem Konya'da, hem Türkiye'de de ortada. Otomotivde Türkiye'nin bir numaralı ihracatçı sektörü haline getirdik. İhracat şampiyonu, hep artık otomotiv sektöründen çıkıyor. Oto sanayimiz ihracatın çok büyük bir kısmını Avrupa'ya yapmaya başladı. Avrupa'nın en büyük otomobil tedarikçisi olan ülkesi biziz. Eskiden bundan bahsedemezdik. Tekstilden bahsederdik. Şimdi Avrupa'nın en büyük tedarikçisi bu durum sektörümüzün yüksek kalitede üretiminde göstermektedir. Otomotiv sektöründe bir üretim üssü haline gelen Türkiye'nin teknoloji ve tasarruf haline gelmesine de hedefliyoruz. Türkiye'nin otomobil projesi TOGG'a biz bu vizyonla başladık."

1,5 YIL SONRA TOGG İHRACATA BAŞLAYACAK

Türkiye'nin yerli üretim otomobili olan TOGG'un da 1,5 yıl sonra ihracatının başlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''1960'lı yıllarda millet olarak bu fırsatı kaçırmış, devrim arabasına sahip çıkamamış, bugüne kadar çok konuşulmuş ama başarılı olmuş, lisansı, patentli bizim olan tasarımı olan bir otomobil hedefledik. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedef doğrultusunda ve Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle bugün Allah nasip ederse inşallah yakında fabrikamız faaliyete geçecek. Allah'a hamdolsun, 5 senelik yoğun çalışmamızın neticesinde artık sonuna geldik. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 29 Ekim'de Gemlik'te üretim resmi açılışını yapacağız. Seri üretime hazır hale geleceğiz. İnşallah 1.5 sene sonra da ihracata başlayacağız. Bataryası hızlı şarjla 25 dakikada dolacak. Şarj alt yapısını güçlendirmek için yeni bir şirket daha kurduk. Ülke çapında 1500 adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalara başladık." diye konuştu. (DHA)Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-09-26 22:23:58



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