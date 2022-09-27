Konya'da hafif ticari araç, direğe çarptı; sürücü ve eşi öldü, 3 yaralı



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, iddiaya göre, aşırı hız ve şerit ihlali sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü Alaaddin ve eşi Nurten Kılınç yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya-Aksaray yolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi. Alaaddin Kılınç'ın kullandığı 23 ABP 138 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, aşırı hız ve şerit ihlali sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Alaaddin Kılınç ve eşi Nurten Kılınç, yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Gülten Görgöz, Veysel Görgöz ve Türkan Erkuş da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren çiftin cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-09-27 17:46:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.