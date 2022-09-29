Konyaspor, kendi evinde bu sezonun ilk maçına çıkacak



Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, pazar günü oynayacakları Ümraniyespor maçını değerlendirdi. Palut, "Cumartesi günü de son antrenmanımızı stadyumda yapmayı planlıyoruz. Sahayı gezdiğim zamanki izlenimim sahanın çok güzel olduğu yönündeydi. Cumartesi günü antrenmanda daha iyi bir fikre sahip olacağız. ama yeteri kadar süre geçti, özenle çalışıldı. Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zeminle karşılaşacağız" dedi.

Kayacık Tesislerinde Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Biliyorsunuz bir milli ara verdik. Burada antrenmanlarımız ve bir hazırlık maçıyla bu arayı değerlendirdik. Ümraniyespor maçı öncesi milli oyuncularımız yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. Endri´nin bir sakatlığı vardı, o hemen döndü. Sonra Amir ve Calvo bugün geldi. Zymer´in de bir bebeği oldu. O da ekstra 1 gün izin aldı, yarın inşallah aramıza katılmış olacak. Maç için kadromuzdan Sehic kırmızı kart gördü ve ondan doğal olarak faydalanamayacağız. Endri de maç gününden bugüne rehabilitasyon çalışmalarına, tedavilerine sürdürüyor. Yarın yavaş yavaş saha çalışmalarına başlayacağız. Maçta oynayıp oynamayacağıyla alakalı durumu kritik. Ama daha yüksek ihtimal aramızda olmayacak gibi. Onun dışında takım antrenmanlarını sürdürüyor" diye konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Palut, "İç sahadaki bu sezon gerçek anlamda ilk maçımızı oynayacağız. Taraftarlarımızla Eskişehir´de destekliyorlardı bizleri ama ilk buluşmamız olacak. İnşallah güzel bir maç olur. İyi bir mücadele, iyi bir oyunla onları mutlu ederiz. Ümraniyespor takımı oynadığı oyun, aldığı puan göz önüne alındığında ligin en ters orantıda görünen takımı. Gerçekten iyi organize bir takım. Çok belli ki bir antrenör takımı. Çok zor bir maç olacak. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç olacak. İnşallah mücadele ve iyi oyunla güzel bir sonuç alabiliriz" şeklinde konuştu.

KONYASPOR YENİ SEZONDA STADYUMDA İLK KEZ OYNAYACAK

Konyaspor yeni sezonda yenilenen çimlerle ilk kez sahaya çıkacaklarını söyleyen Palut, "Salı günü akşam sahada dolaşma şansım oldu. İnşallah Cumartesi günü de son antrenmanımızı stadyumda yapmayı planlıyoruz. Sahayı gezdiğim zamanki izlenimim sahanın çok güzel olduğu yönündeydi. Cumartesi günü antrenmanda daha iyi bir fikre sahip olacağız. ama yeteri kadar süre geçti, özenle çalışıldı. Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zeminle karşılaşacağız." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

İlhan Palut'un konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-09-29 14:42:53



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