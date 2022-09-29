Yedek lastikteki 5 kilo metamfetamini 'Alex' buldu

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, polisin durdurduğu araçta eğitimli köpek 'Alex' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Eğitimli köpek 'Alex' ile arama yapılan araçlardan birinin yedek lastiğine, 5 paket halinde gizlenen 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun, bugüne kadar Konya'da ele geçirilen en yüksek miktar, piyasa değerinin de yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-09-29 16:19:32



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