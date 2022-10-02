Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0

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İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

ARABAM.COM KONYASPOR: Erhan Erentürk Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner (Dk. 69 Oğulcan), Bytyqi (Dk. 87 Uche), Muhammet (Dk. 75 Diouf)

HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Alliyson, Lenjani, Serkan (Dk. 66 Oğuz), Kartal, Onur, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut)

GOL: Dk. 45+2 Muhammet (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Muhammet, Guilherme, Bytyqi (Arabam.com Konyaspor) Onur (Hangi Kredi Ümraniyespor)Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında, bu sezon sahasında ilk kez maça çıkan Arabam.com Konyaspor, Hangi Kredi Ümraniyespor'u Muhammet'in golüyle 1-0 mağlup etti.3'üncü dakikada Lenjani'nin ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan Erentürk, topu kornere çeldi.

24'üncü dakikada Popov'un ceza sahasında pasında Onur'un şutunda kaleci Erhan Erentürk, topu kornere gönderdi.

31'inci dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

45+2'nci dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında Muhammet'in kafa vuruşnda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Konyaspor, Muhammed'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

71'inci dakikada Geraldo'nun ceza sahasından şutunda top kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-10-02 19:12:19



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