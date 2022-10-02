Konyaspor - Ümraniyespor maçının ardından



İsmail AKKAYA Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Hangi Kredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tayfun Rıdvan Albayrak düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligin üst sıralarında yer almak istediklerini belirterek şunları söyledi:

''Evet bugün birçok yönden kazanmamız gereken bir maçtı. Bir kere her maçta üç puan çok değerli. Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Bunlar tabii her ne kadar ilerleyen haftada şekilleniyorsa da, alınan her puan ligin sonlarına doğru bize yardımcı olacak. Ligin 8'inci haftasına geldiğinizde Konya'daki ilk maçımızdı. Seyircimizle gerçek anlamda ilk buluşmamızdı. O noktada da bizim için bu maçı kazanmak değerliydi. Maç öncesi maça bakışımız bu şekildeydi. Maçın içine girdiğimiz zaman ilk yarı kontrol bizdeydi ama bunu net pozisyona çevirmekte açıkçası çok da hünerli değildik. Bunun yanında pozisyon yoktu ama çok değerli bir dakikada Muhammet ile golü bulduk. İkinci yarı dönem dönem top Ümraniye'deydi. Ama onların da net pozisyona girme yönünde sıkıntıları vardı. Biz burada daha etkili olabilirdik. Topa daha çok sahip olabilirdik. Daha çok geçiş imkanlarını daha kullanabilirdik. Efektif olabilirdik. Bu efektifliğe ikinci yarı özellikle sahip değildik. Ama bugün yaptıklarımızı kazanç olarak, yapamadıklarımızın da farkında olarak bu çok değerli 3 puanı cebimize koyacağız. Hanemize yazdıracağız ve yarın itibarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.''

Palut, zeminin yenilenmesiyle ilgili de ''Yeni zeminde maçtan 1 gün önce antrenman yapma durumumuz vardı. Son derece sağlıklı bir zeminde bugün oynadık. Tabii ki hibrit çim, bizim için farklı bir deneyim. Haftalar geçtikçe bu zemine adaptasyonumuz daha iyi olacaktır. Ama gerçekten özenle çalışılmış. Dünkü antrenmandan sonra da en ufak bir reaksiyon vermedi. Çim kalkmaları, bazı yerlerin ayrılmaları, sararmalar gibi şeylerin hiçbirisi olmadı. Bir önceki zeminimizden daha sağlıklı bir zeminle karşılaştık. Çok şükür ki bu stadımızdan ayrı kaldığımız haftalar bize pahalıya patlamadı. Orada da kaybımızı en aza indirmiş olduk" diye konuştu.

ALBAYRAK: BUGÜN PUAN ALMAK İSTİYORDUK

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tayfun Rıdvan Albayrak ise Konyaspor'un bir oyun karakteri olduğunu belirterek, ''Özellikle hücumuna oyun kurmayla başlayan, kendi birinci bölgesinden pas yaparak çıkan, sonrasında ikiden üçe geçerken kenar oyuncularını efektif kullanan, bunu kenara atağına da çok oyuncu sokarak çoğalarak bu atakları sonuçlandırrmaya çalışan bir Konya vardı ki, tıpkısının aynısı bir gol yaptılar bize. Sonuçta Konya kendi planlarını daha iyi uyguladığı için maçı kazandı. Bu anlamda hem teknik heyeti hem Konya oyuncularını ve camiayı kutluyoruz. Bizim açımızdan da yine her şeyin benzeri bir oyun oldu. Yani çok kolay kırılan bir takım değiliz. Kaybettiğimiz bütün maçları tek farkla kaybediyoruz. Çok skor üretmek için gol beklentisi ve ceza sahası girişi açısından maç önce söylemiştim, bu parametrelerde ilk dörde giriyoruz. Ama sonuçlandıramadığınız zaman bu parametrelerin bir anlamı kalmıyor. Bu ifadeleri anlamlı kılabilmek için bugün puan almak istiyorduk, kazanmak istiyorduk. Ama maalesef beceremedik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İlhan Palut'un açıklamaları

Tayfun Rıdvan Albayrak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ

2022-10-02 20:17:07



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