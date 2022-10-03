'Türk' adının geçtiği yazıtın bulunduğu Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkarıldı



İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) KONYA'nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtının ardından, bu kez M.S. 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen 160 metrekarelik bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Geniş bir mozaikli alan; çok farklı figüratif örnekleri var. Kuş, panter, boğa gibi figürlerin, geometrik bezeklerin olduğu güzel bir mozaikle karşılaştık" dedi.

Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık'ın başkanlığında 2 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. 2020'deki yüzey çalışmaları sırasında Anadolu'da ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Grek alfabesi ile yazılmış 'Türkoğlu' yazıtı bulundu. Yazıtın detayları, 2 yıllık süren incelemenin ardından, bu yılın eylül ayında kamuoyu ile paylaşıldı. Şimdi de kazı alanında M.S. 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen 160 metrekarelik bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Eylül ayında bulunan mozaik ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

M.S. 4-5'İNCİ YÜZYILA TARİHLENİYOR

Bu yıldan itibaren mozaikli alan üzerinde çalışma başlattıklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "13x12 metre ölçülerinde, yaklaşık 160 metrekarelik bir alan üzerinde, mozaikli alan tespit ettik. Bitkisel bezekli ve hayvan figürlü mozaikli alan üzerinde, ele geçen buluntular üzerinden dönemsel bir tahmin çalışması yapıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman, M.S. 4-5'inci yüzyılı gösteren buluntularla karşılaşmaktayız. Figüratif örnekler de bunu destekliyor. Geç Roma ve erken Bizans diyebileceğimiz evre içerisinde, bu yapının tanımlamasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Söz konusu yapının tüm mimari unsurlarının çıkarılamadığını anlatan Doç. Dr. Işık, "Hamam mı, konut mimarisi mi veya başka bir kamu yapısı mı? Bu konuda net bir açıklama yapamıyoruz. Ama ilerleyen safhalar içerisinde, daha net bir yorum yapabilecek bir güce sahip oluruz. Geniş bir mozaikli alan; çok farklı figüratif örnekleri var. Kuş, panter, boğa gibi figürlerin, geometrik bezeklerin olduğu güzel bir mozaik ile karşılaştık. Sağlamlık açısından bakacak olursak, belirli yerlerinde tahribat olsa da bize bir kompozisyon sunuyor. Bu açıdan da memnunuz" diye konuştu.

'BURASI ÇOK ÖZEL BİR ALAN'

Kazı çalışmalarına katkı sağlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise "Burası da turizmin yeni bir destinasyonu olacak inşallah. Savatra Antik Kenti'nde çok değerli bulgulara şahitlik ediyoruz. Burası, çok özel bir alan. Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle kazı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kazı ekibimize, hocalarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'ESERLER HEPİMİZİ HEYECANLANDIRDI'

Savatra Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan eserlerin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Altay da "Ortaya çıkan antik tiyatro, son bulunan mozaikler ve 1071'den önce 'Türkler' ifadesinin geçtiği ilk taş kabartma gibi eserler, hepimizi heyecanlandırdı. Kazı faaliyetlerindeki finansmanımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel şeyler bulmayı ümit ediyoruz. Savatra, bundan sonra Konya'nın en önemli markalarından biri olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-03 12:32:02



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