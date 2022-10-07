DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret edip, cuma namazını sanayicilerle kıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bir dizi ziyaret için geldiği kentte cuma namazını Konya Organize Sanayi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları gezen Babacan, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası'na da ziyarette bulunacak. Ali Babacan'ın yarın ise otelde basın toplantısı yapması bekleniyor. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-07 16:04:10



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