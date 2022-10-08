Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar

DHA

Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte internet sitesi üzerinden araç kiralamak için ödeme yapan ancak sonrasında kimseye ulaşamayıp, polise başvuran mağdurun müracaatıyla harekete geçti. Mağdurların şikayetleriyle aylar süren çalışmalar sonucu özellikle yaz aylarında taleplerin de artmasını fırsat bilen dolandırıcıların, tanınmış ve kurumsal oto kiralama markalarının internet sitelerini kopyalayıp oluşturdukları sitelerle 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda şebekenin, bilinen ve kurumsal araç kiralama markalarının internet sitelerini içerik ve arayüz olarak aynısını tasarladıkları; bu sitelerin internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında görünürlüğünü sağlamak ve artırmak amacıyla çeşitli yazılımlar, sosyal medya ilanları ve internet reklamları kullandığı anlaşıldı.
19 GÖZALTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında çete yöneticileri Adem Karakuş ve Ceyhun Gürkan'ın da olduğu toplam 19 şüpheli, yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, adli kontrolle 1'i de savcılık tarafından serbest bırakıldı; 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İNTERNET KULLANICILARI, DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNUR?
Emniyet yetkilileri ise araç kiralamak isteyenlere, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri için şu uyarılarda bulundu: 
"En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği yapılarak, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor. Kurumsal firmalar WhatsApp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz ve size hesabınızda bulunan para miktarını sormaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde e-Ticaret Bilgi Platformu´ndaki sorgulama bölümünden `https://www.eticaret.gov.tr/´ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir." 
'OLTALAMA' TEKNİĞİNİ 
Dolandırıcılık yöntemlerine karşı yapılan uyarıda ise "Dolandırıcıların bu yöntemi günümüzde yeni olmakla birlikte en yaygın kullanılan 'oltalama' (phishing) tekniğidir. Bu yöntemle tasarımı ve içeriği gerçeğine çok benzer olan ve bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan internet siteleri hazırlanıyor. Burada geleneksel 'oltalama' tekniğinden ayrı kullanılan yöntem ise mağdurların araç kiralama sitesine girdikten sonra tercih ettiği araca tıklamasının ardından site üzerinden mağdurun telefon numarasının istenmesi ve sözde çağrı merkezi adı altında kadın çalışanların mağdurları arayarak ödeme, peşinat, kasko veya sigorta bedeli adı altında EFT yapılması veya kredi kartı bilgilerini istemesi. Sonrasında da karşıda bir muhatap bulunamayınca kullanıcı dolandırılarak mağdur edildiğinin farkına varıyor" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-10-08 12:22:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kronik ağrılarından 4 seansta uygulanan tedaviyle kurtuldular
YEREL HABERLER Kronik ağrılarından 4 seansta uygulanan tedaviyle ...
Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te kanser taraması yapılıyor
Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda ...
Türkiye´nin mısır rekoltesinin yüzde 40´ı, Konya Ovası´ndan
YEREL HABERLER Türkiye´nin mısır rekoltesinin yüzde 40´ı, Konya ...
Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit ...
GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı ...
Konya Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye tohum ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
Akşehir Belediyesi "Atma Tıkla Projesi" için ödül töreni düzenledi
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi "Atma Tıkla Projesi" için ödül ...
Bozkır ilçesinde Halk Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bozkır ilçesinde Halk Günü etkinliği düzenlendi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ...
Beyşehir'de öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine seminer verildi
YEREL HABERLER Beyşehir'de öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine ...
Otoparkta ölü bulunmuştu; birlikte alkol aldığı arkadaşı vurmuş
YEREL HABERLER Otoparkta ölü bulunmuştu; birlikte alkol aldığı ...
Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracından 200 bin uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracından 200 bin ...
Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin 948 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin 948 lira ceza ...
Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği ...
Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki kavgaya ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcılar arasındaki ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Mevlit ...
Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan Mevlit Kandili ...
Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarındaki ...
Beyşehir'de "Çağrıya kulak ver" konferansı
YEREL HABERLER Beyşehir'de "Çağrıya kulak ver" konferansı
Karapınar ilçe yöneticileri ilçedeki yüksekokul öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Karapınar ilçe yöneticileri ilçedeki yüksekokul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.