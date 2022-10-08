Konya'da kaçak cep telefonu ve sigara satışına 3 gözaltı



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara satışı yapan 3 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak cep telefonu ve sigara satışına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 kişi, gözaltına alındı. Aramalarda ise gümrük kaçağı 49 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda bandrolsüz makaron, puro, sigara ile tütün ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-08 13:53:13



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