Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Konya'ya ziyaretler için gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, otelde basın toplantısı düzenledi. Partisinin miting ve açık hava toplantılarıyla millet ile buluşmaya devam ettiğini söyleyen Babacan, "Politika alanlarında söylem birliğini sağlayacak çalışmayla ilgili komisyon kurduk. Bu arkadaşlarımız tecrübeli, 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip kurduk. Arkadaşlarımız şu anda yaklaşık 35 başlık altında söylem ve politika birliği oluşturmak için çalışmaya başladı. İlk toplantılarını bugün Ankara'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıyorlar" diye konuştu.

Basın mensuplarının '6'lı masa'nın adayının ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip, kamuoyuna açıklayacağız. Bugüne biz kadar 6 genel başkanın oturduğu masada 'bu isim olabilir veya olmaz' diye bir yapılanmaya girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele almakla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda dile getirdik" yanıtını verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-08 14:39:29



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