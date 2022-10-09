Sokakta bıçaklandı, sığındığı iş yerinde öldü (2)

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KAYINBİRADERİ BIÇAKLAMIŞ

Konya'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, sığındığı iş yerinde yaşamını yitiren Süleyman Durmuş'u (48), kayınbiraderi Ramazan D.'nin (34) öldürdüğü ortaya çıktı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin ilk ifadesinde, aralarında alacak nedeniyle tartışma çıktığı, bu nedenle eniştesini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2022-10-09 17:31:42



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