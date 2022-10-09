Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü Metin Öztürk yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Öztürk yönetimindeki 42 AFS 364 plakalı pancar yüklü TIR, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu araç içinde sıkışan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Öztürk'ün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı ve Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-10-09 21:07:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
-
Keşfet
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.