Tüfekle oynarken arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'da, evin müştemilatında tüfekle oynayan M.F.A. (15) kazara tetiğe basınca vurulan arkadaşı Cumali Pekdemir (15) hayatını kaybetti, M.K. (15) de yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken tüfekle oynamaya başladı. M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi, yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. M.F.A., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-10-10 12:46:00
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