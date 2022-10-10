Eniştesini sokak ortasında öldürmüştü; bıçaklama anı kamerada

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da Ramazan D.'nin, tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan D., sokakta tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Durmuş, koşarak sığındığı iş yerinde yere yığıldı. Çalışanlar da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durmuş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Ramazan D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin, ilk ifadesinde, eniştesini aralarındaki borç meselesinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ramazan D.'nin, eniştesi Süleyman Durmuş'u sokak ortasında bıçakladığı anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan D.'nin, saldırı sonrası kaçması da yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-10 17:16:11



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