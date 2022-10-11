Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü ile eşi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Eğitimli köpek 'Alev' ile araçta yapılan aramada, arka koltuğun alt kısmına gizlenen 3 kilo kokain ele geçirildi. Sürücü Tarım Erdem ile eşi Serap Erdem, gözaltına alındı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-11 11:57:14



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