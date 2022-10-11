Tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran çocuk tutuklandı

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'da, evin müştemilatında tüfekle oynarken kazara tetiğe basınca vurduğu arkadaşlardan Cumali Pekdemir'in (15) ölümüne, M.K.'nin (15) de yaralanmasına neden olan M.F.A. (15) tutuklandı.
Olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken bisiklet tamir ettikleri sırada, tüfekle oynamaya başladı. M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi; yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.K.'nin tedavisi sürerken, Cumali Pekdemir'in cenazesi de mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Gözaltına alınan M.F.A. da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2022-10-11 14:56:23
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