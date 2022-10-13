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İlhan Palut: Gaziantepspor karşısında coşkulu oynamalıyız

DHA

İlhan Palut: Gaziantepspor karşısında coşkulu oynamalıyız


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü oynayacakları Gaziantepspor maçını değerlendirdi.
Palut, "Cumartesi günü Gaziantep ile oynayacağız. Calvo sarı kart cezalısı olmasından dolayı, Cebrail de sakatlığından dolayı bu maçta kullanamayacağımız oyuncular. Onun dışında takımımız tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep takımına geldiğimiz zaman lige çok iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bir takım. Ama kadrosuna baktığımız zaman çok potansiyelli kaliteli oyunculara sahip bir takım. Son derece dikkatli olmamız gereken bir maç, çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Coşkulu oynamamız gereken bir maç" dedi. 
Konya Büyükşehir Stadı´nda Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Cumartesi günü Gaziantep ile oynayacağız. Calvo sarı kart cezalısı olmasından dolayı, Cebrail de sakatlığından dolayı bu maçta kullanamayacağımız oyuncular. Onun dışında takımımız tam kadro çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep takımına geldiğimiz zaman lige çok iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bir takım. Ama kadrosuna baktığımız zaman çok potansiyelli kaliteli oyunculara sahip bir takım. Son derece dikkatli olmamız gereken bir maç, çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Coşkulu oynamamız gereken bir maç. Kendi sahamızda güzel bir oyun ve sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu. 
'BAZI MEVKİLERİN ALTERNATİFİ OLARAK DA MEMNUN DEĞİLİM'
Basın mensuplarının, 'Gaziantep maçında büyük değişiklikler yapacak mısınız?' sorusuna Palut şöyle yanıt verdi:
"Bazı mevkilerin alternatifi olarak da memnun değilim. Oynayan, sonradan giren, şans vermediğim... Ama bir şekilde şöyle de yapamam. Birisi biraz kötü oynadı, hadi sen otur. Diğer hafta diğer oyuncu oynasın. O da biraz kötü oynayınca sen de dışarıya çık. Bu kez bir üçüncüsünü deneyeyim. Bu da bizi oyun istikrarından, kadro istikrarından uzaklaştırır. Tabii ki belli başlı değişiklikler olabilir ama zaten kadromuza baktığımızda  geniş çaplı takımı bir anda değiştirecek yapımız yok. Belki 1-2 değişiklik olabilir. Yarınki antrenmandan sonra buna karar vereceğiz. En doğru 11´i çıkartmaya çalışacağız. Ama çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum." 
'BU YIL ÇOK TAKIMIN ZİRVE MÜCADELESİ VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Ligi de değerlendiren Palut, "10´uncu haftaya doğru geliyoruz. Geçen yılki gibi erken kopmaların, bazı takımların doğal zirve adaylarının çok erken şampiyonluk yarışı dışında kalacağını düşünmüyorum. Ben uzun süre ligin üst sıralarının 6-7 takımla süreceğini düşünüyorum. Bu da ligimizin kalitesi ve yarışın heyecanlı olması adına güzel bir durum. Bu yıl çok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. Kendi özelimizde de sürekli istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz lige" şeklinde konuştu. 
'ZİRVE YARIŞINDA KALMAK İSTİYORUZ' 
Konyaspor'un başarılı sol beki Guilherme ise, "Zor bir maç olacak. Ama bu sefer evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Bu maçtan 3 puan istiyoruz ki lig tablosunda yukarılarda kalabilelim. Son haftaya değinecek olursak, takım olarak son dakikaya kadar maçı bırakmayarak bir takım ruhu ortaya koymuş olduk. Süper Lig zor bir maratondan oluşuyor. Zirve için konuşmak çok erken. Çok kuvvetli birçok takım var ve bizimle yarışan birçok güçlü rakip var. Konyaspor´da bu rakipler arasında güçlü bir unsur olduğunu topladığı puanlarla gösteriyor. Daha önemlisi ligin sonuna kadar toplayacağımız puanlarla bu yarışta yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İlhan Palut açıklama
-Guilherme açıklama
-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-10-13 15:00:42

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