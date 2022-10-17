5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da 5 bisikleti çalıp satan Burak Elek (28),

bir kafede çay içerken yakalandı.

Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı. İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-17 16:31:35



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