Sürücüsü `dur´ ihtarına uymayan otomobilde vurulan boksör, 47 gün sonra hayatını kaybetti



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, `dur´ ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı mahalle bekçisi E.T.´nin açtığı ateş sonucu başına isabet eden mermiyle yaralanan araçtaki Hasan Tekin (19), 47 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 3 Eylül günü Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü Yusuf B. (18), otomobiliyle bekçilerden E.T.´ye çarptı. Yere düşen E.T. de yerden kalkıp silahıyla yoluna devam eden otomobile ateş etti. Mermi, otomobildeki boksör Hasan Tekin´in başına isabet etti. Ağır yaralanan Tekin, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., tutuklandı. Sürücüsü Yusuf B.´ye ise 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak', `dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 924 lira ceza kesildi, otomobil trafikten menedildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yoğun bakım servisinde 47 gündür tedavi gören Hasan Tekin, bugün hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-10-20 12:55:00



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