Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer (74), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü yitirdiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Yanılmazer, çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırlayıp zemine düştü. Yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanılmazer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e arkadan gelen otomobilin bir anda yön değiştirip çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-10-20 15:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.