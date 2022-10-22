Yol kenarında yürüyen kadının ölümüne neden olan sürücü ehliyetsiz çıktı



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74), otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Burcu Çakıoğlu´nun (36) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Tutuklanan Çakığolu´nun ifadesinde, "Kadını gördüm, çarpmamak için direksiyonu kırdım" dediği belirtildi.

Kaza, perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü yitirdiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanılmazer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Çakıoğlu´nun polise verdiği ilk ifadede, "Kadını gördüm, çarpmamak için direksiyonu kırdım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Çakıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşamını yitiren Hacer Mukaddes Yanılmazer ise Ana Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e daha sonra da bir evin giriş kapısına çarparak durabildiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2022-10-22 11:06:21



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