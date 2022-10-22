Konya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 105 kişi yakalandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da polis, son bir haftada, haklarında, 1 yıl 3 aydan 41 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan, araların da hükümlülerin de olduğu 105 kişiyi yakaladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, son bir haftada 'hırsızlık', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama' gibi birçok suçtan, haklarında 1 yıl 3 aydan 41 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi ile yakalama kararı olan 80 kişiyi gözaltına alındı. 'Silahlı yağma, iftira' suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U.'nun da aralarında olduğu 25 kişi, cezaevine gönderildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 80 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-22 11:50:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.