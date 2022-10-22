Drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da bir sanayi sitesinde otomobiliyle drift yapıp bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan T.E.'ye polis ekipleri 9 bin 552 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi, Büyük Şahin Caddesi'nde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan otomobil sürücüsü T.E.'yi ihbar üzerine yakaladı. Ekipler, otomobilin sürücüsü T.E.'ye 9 bin 552 lira para cezası uygularken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-22 11:58:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.