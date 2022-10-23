Konyaspor - Gaziantep Basketbol: 78-76

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)
SALON: Selçuklu Belediye Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak
AYOS KONYASPOR : Perez 11, Sulaimon 14, Nikolov 2, Eddie 17, Morgan 14, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 4, Ramazan Tekin 2, Badzim 14
GAZİANTEP BASKETBOL: McIntyre 15, Hammonds 12, Dotson 25, Can Uğur Öğüt 5, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10, Muhsin Yaşar
1'İNCİ PERİYOT: 31-14
İLK YARI: 48-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Ayos Konyaspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 78-76 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 20 sayı farkla önde kapatırken 3'üncü periyotta Gaziantep Basketbol'un atışlarıyla fark 3 sayıya kadar indi. Maçın son dakikalarında skor 76-76 eşitlenirken, son saniyede gelen Sulaimon'un basketiyle Konyaspor, kendi evinde Gaziantep Basketbol'u 78-76 yendi. Konyaspor'da Eddie 17 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, Gaziantep Basketbol'da ise Dotson 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-10-23 15:19:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.