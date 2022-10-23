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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaspor - Gaziantep Basketbol: 78-76

DHA

Konyaspor - Gaziantep Basketbol: 78-76


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)
SALON: Selçuklu Belediye Spor 
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Polat Parlak
AYOS KONYASPOR : Perez 11, Sulaimon 14, Nikolov 2, Eddie 17, Morgan 14, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 4, Ramazan Tekin 2, Badzim 14
GAZİANTEP BASKETBOL: McIntyre 15, Hammonds 12, Dotson 25, Can Uğur Öğüt 5, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın, Egbunu 10, Muhsin Yaşar
1'İNCİ PERİYOT: 31-14
İLK YARI: 48-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Ayos Konyaspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 78-76 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 20 sayı farkla önde kapatırken 3'üncü periyotta Gaziantep Basketbol'un atışlarıyla fark 3 sayıya kadar indi. Maçın son dakikalarında skor 76-76 eşitlenirken, son saniyede gelen Sulaimon'un basketiyle Konyaspor, kendi evinde Gaziantep Basketbol'u 78-76 yendi. Konyaspor'da Eddie 17 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, Gaziantep Basketbol'da ise Dotson 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. (DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-10-23 15:19:32

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