Hafif ticari araç, kamyona çarptı; Berat öldü, 3 yaralı

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Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 9 yaşındaki Berat Yalçın yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında EreğliKarapınar karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-10-26 00:00:45



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