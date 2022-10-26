Konya'da okul servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı

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Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Selçuklu ilçesinde otomobil ile okul servis minibüsünün çarptığı kazada, 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Parsana Mahallesi Edipoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan Mehmet Gürel idaresindeki 42 C 0238 plakalı minibüs, İrfan Mercan yönetimindeki 38 AK 820 plakalı otomobille çarpıştı. Kolej öğrencilerini taşıyan minibüs, çarpmanın şiddeti ile devrildi. Kazada 14'ü öğrenci, 17 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-10-26 10:45:50



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