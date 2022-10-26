Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: Tanıklar jandarmaya iftira atıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: Tanıklar jandarmaya iftira atıyor

DHA

Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: Tanıklar jandarmaya iftira atıyor


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce yanlış adrese girilerek öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetinde azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ve yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'in (40) yargılandığı davanın duruşmasında söz alan çiftin kızı Büşra Büyükşen (24), "Tanıklar jandarma tarafından baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" dedi.
İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş edip öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasına bugün de devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 28 tanıktan 24'ü dinlendi. 3 tanık dinlenirken, 1 tanığın hayatını kaybettiği belirtildi. 
'ESRA'NIN HÜSEYİN'DEN AYRILDIKTAN SONRA PSİKOLOJİSİ ÇOK KÖTÜYDÜ'
Olay günü Çumra ilçesi Apa Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'ne ait sosyal tesiste Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile birlikte piknik yapan Hasret Y., yaşananları anlattı. Hasret Y., Esra Taş ile ev arkadaşı olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"O dönemler Hüseyin ile sevgiliydi. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra Abdullah ile sevgili oldu. Esra'nın Hüseyin'den ayrıldıktan sonra psikolojisi çok kötüydü. Bir süre sonra barıştılar mı, barışmadılar mı, bilmiyorum, ama Hüseyin'i görmeye gittik. Yanımızda benim Birgül isimli arkadaşım vardı. O gün içinde de bizi mangala çağırdılar. Esra ile birlikte ona gittik. Pikniğe giderken bir yerde durduk. Esra, orada sonradan isminin Mustafa Okşen olduğunu öğrendiğim kişi ile görüştü. Daha sonra Apa Barajı piknik alanına gittik."
'ABDULLAH'IN ESRA'YI SEVDİĞİNE HİÇ İNANMIYORUM'
Hasret Y., Esra ile Abdullah'ın yeni sevgili olduğunu belirterek, "Bizi orada Abdullah karşıladı. Esra,  Hüseyin'in ailesinden dolayı kendisinden ayırdıklarını düşündüğü için, onun yüzüne tükürmek istediğini bana söylemişti. Abdullah ile aralarında para, menfaat ilişkisi vardı. Abdullah'ın Esra'yı sevdiğine hiç inanmıyorum.  Piknik günü diğer arkadaşımız Hatice biraz alkollüydü. Oraya gittiğimiz de et yoktu. O yüzden Süleyman Başdemir et almaya gitti. 1-2 saat sonra mangalı yaktık. 1-1,5 saat sonra da oradan ayrıldık" dedi.
'TEK KAÇIŞ NOKTALARI, JANDARMAYA İFTİRA ATMAK' 
Duruşmada saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de söz verildi. Büşra Büyükşen, "Jandarma tarafından tanıklar baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" dedi. Öldürülen çiftin çocuklarından Osman Büyükşen ise verilen ifadelerdeki çelişkiler ortaya çıkartılarak. Dava süreci daha da aydınlatılabilir" ifadelerini kullandı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen de Tanık beyanlarına diyeceğim bir şey yok. Davacıyım" dedi. Duruşma, avukatların savunmalarıyla devam etti. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-10-26 13:50:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıkların dinlenmesine devam ediliyor
YEREL HABERLER Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin ...
12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Konya'da başladı
YEREL HABERLER 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, ...
(Görüntülü) 2 ÇOCUK ANNESİ, PROTOKOL KOLTUKLARINI İŞGAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE DARBEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 ÇOCUK ANNESİ, PROTOKOL KOLTUKLARINI ...
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesini değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Göksu ...
(Görüntülü) OKUL SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 17 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OKUL SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 17 ...
2 çocuk annesi, protokol koltuklarını işgal ettiği gerekçesiyle darbedildi
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi, protokol koltuklarını işgal ettiği ...
Konya'da okul servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da okul servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı; ...
Seydişehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Seydişehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı ...
(Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇ, KAMYONA ÇARPTI; BERAT ÖLDÜ, 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAFİF TİCARİ ARAÇ, KAMYONA ÇARPTI; BERAT ...
Bozkır'da öğrencilerden Engelli Bakımevine Ziyaret
YEREL HABERLER Bozkır'da öğrencilerden Engelli Bakımevine Ziyaret
Hafif ticari araç, kamyona çarptı; Berat öldü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, kamyona çarptı; Berat öldü, 3 ...
Kümeste saklanmaya çalışan cinayet zanlısının yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Kümeste saklanmaya çalışan cinayet zanlısının ...
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıklar dinleniyor
YEREL HABERLER Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin tanıklar ...
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri ...
AYOS Konyaspor Basketbol, Türk Telekom maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER AYOS Konyaspor Basketbol, Türk Telekom maçının ...
Konya ve Afyonkarahisar'da "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamındaki konutların temeli atıldı
YEREL HABERLER Konya ve Afyonkarahisar'da "İlk Evim, İlk İşyerim ...
Konya'da uyuşturucu sanıklarına ceza
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu sanıklarına ceza
Konya'da altyapı çalışmasında toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da altyapı çalışmasında toprak kayması sonucu 1 ...
Beyşehir'de hayır çarşısı açıldı
YEREL HABERLER Beyşehir'de hayır çarşısı açıldı
Derebucak ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü
YEREL HABERLER Derebucak ilçesinde çıkan yangında ev küle döndü
Konya, 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'na hazır
YEREL HABERLER Konya, 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate ...
Ata sporu Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı 12 bini aştı
YEREL HABERLER Ata sporu Türk okçuluğunda lisanslı sporcu sayısı 12 ...
GRAFİKLİ - Konya'da takibe alınan bozkır kartalı, bir haftada Orta Afrika'ya ulaştı
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Konya'da takibe alınan bozkır kartalı, bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.