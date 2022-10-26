Kazada ölen Berat ve yaralı ailesi, memleketlerine dönüyormuş



Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'da, hafif ticari aracın kamyona çarpmasıyla Berat Yalçın'ın (9) öldüğü, ailesinden 3 kişinin yaralandığı kazanın, Yalçın ailesinin, cezaevindeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketleri Mardin'e dönerken meydana geldiği öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Ereğli-Karapınar kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçtaki Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi; Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat Yalçın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kazada, hafif ticari araçtaki Yalçın ailesinin, Konya'da cezaevindeki yakınları ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra memleketleri Mardin'e dönüşe geçtikleri belirtildi. Yaralılardan Özlem Yalçın'ın ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, diğer 2 yaralının ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Berat'ın, memleketleri Mardin'de defnedilmesi bekleniyor. Kazadan yara almadan kurtulan 2 sürücü ise ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-10-26 14:00:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.