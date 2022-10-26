Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: Tanıklar jandarmaya iftira atıyor (2)



`PARA AKIŞI KESİLDİĞİ İÇİN İFTİRA ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM´

Konya'da 4 yıl önce yanlış adrese girilerek öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinin sanıklarının yargılanmasına devam edildi. Pazartesi günü başlayan, 3 gündür devam eden duruşmada 27 tanık dinlendi. Tanıkların ardından tutuklu 3 sanığa söz verildi.

Azmettirici olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Abdullah Başdemir, tanıklardan Hatice Nur B.'nin olay günü yaptıkları piknikte, ''Esra ve Abdullah aralarında konuşurken Abdullah 'Ben onları öldürttüm' dedi'' şeklindeki sözleriyle iftira attığını söyledi. Başdemir, ''Hatice'ye 2018 yılında hesabına para gönderip, telefon faturalarını ödedim. Esra'ya da Hatice'yi eve almaması için uyardım. Çünkü uyuşturucu kullanıyordu. Hem para akışının kesildiği, hem de Esra'yı ondan uzaklaştırdığım için bana bu iftirayı attığını düşünüyorum. Evli olmama rağmen başka kadınlarla birlikte olmam hataydı. Allah bir daha göstermesin. İş üzerine bir düzen kurdum. Bu düzen bozulmak üzere. Hiç işlemediğim bir suç yüzünden yatıyorum. Allah bunun mükafatını verecek. Tahliyemi talep ediyorum.'' diye konuştu.

'BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN TEŞHİSİNİ KABUL ETMİYORUM'

Cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ise saldırıda sağ kurutulan Büyükşen çiftinin kızları Büşra´nın kendisini teşhis etmesini kabul etmediğini belirtti. Çelik savunmasında, "Tanık ifadelerinin aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Büşra Büyükşen'in teşhisini de kabul etmiyorum. 30 yıllık karım bile gözlerimin rengini bilmiyor. Tam bir bilmece. 28 yıldır devlet memuruyum. Bana hiçbir şey demeden tutukladılar. Bu ne çektiğim çile? Eşim gözlerimin rengini bilmiyor, ama Büşra biliyor. Osman Büyükşen kadar katillerin bulunmasını ben de istiyorum. Büyükşen ailesinin akrabaları bile torunlarının katil olduğunu söylüyordu. Cezaevinde bulunduğum süre içinde ailem perişan oldu. Tahliyemi talep ediyoru'' dedi.

'ABDULLAH'A ATTIĞIM İFTİRA İÇİN PİŞMANIM'

Azmettirici suçlamasıyla tutuklu bulunan Esra Taş da ''Tanık ifadelerinin aleyhte olan kısımlarını kabul etmiyorum. Jandarma bana çıplak resimlerimi göstererek Abdullah üzerine kışkırttı. Abdullah'a attığım iftira için pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 9 Aralık'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-26 16:47:14



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