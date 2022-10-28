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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da TIR´a çarpan motosikletteki Tunahan Karakök (20) ile Necati Evrim (18) yaşamını yitirdi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Kudüs Caddesi 10560 Sokak kavşağında meydana geldi. Tunahan Karakök yönetimindeki 42 BH 046 plakalı motosiklet, caddeden sokağa dönüş yapan Mahmut Acun yönetimindeki 01 ESZ 93 plakalı TIR´ın arka tekerleğine çarptı. Motosiklet sürücüsü Karakök kaza yerinde, yaralanan arkasındaki Necati Evrim ise ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü Mahmut Acun gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-28 14:50:19



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