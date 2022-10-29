Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) - STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay
ARABAM.COM KONYASPOR: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Muhammed Demir(Dk.71 Uche), Bytygi(Dk.55 Dıouf), Guilherme, Calvo(Dk.71 Kahraman), Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Çekici, Oğulcan (Dk.46 Bruno Paz), Michalak(Dk.78 Amilton)
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Fall, Hajradinovic (Dk.90 Celina), Ben Uoanes, Eysseric, Ahmet Emin Engin(Dk.76 Tunay Torun), Sadık Çiftpınar, Tırpan, Ali Sühan Demirel(Dk.46 Aytaç Kara)
GOL: Dk.81 Guilherme (Konyaspor), Dk.49 Hajradinovic (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Kahraman, Uche, Calvo, İlhan Palut, (Konyaspor) Ouanes, Hajradinovic, Ertuğrul Taşkıran, Koıta, Bruma, (Kasımpaşa)Süper Lig'in 12´nci haftasında Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
18´inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Çekiçi´nin sert şutunu, kaleci Ertuğrul kornere çeldi.
28´inci dakikada ceza alanı sağ çaprazından Ahmet Oğuz´un ortasına yükselen Çekiçi´nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. Topu savunma kornere attı.
49´uncu dakikada Guilherme´nin geri pasını karşılayan kaleci Sehic, tek pasla topu Adil´e vermek isterken pası kısa düştü. Bu sırada topu önünde bulan Hajradinovic´in şutu ağlarla buluştu.0-1
68´inci dakikada Hadzianmetovic´in ara pasıyla ceza alanına giren Dıouf´un şutunu kaleci Ertuğrul karşıladı, boşta kalan topu defans kornere çeldi.
81´inci dakikada Uche´nin pasıyla ceza alanı içerisine giren Guilherme´nin şutu ağlarla buluştu.1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2022-10-29 16:40:38
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