Konyaspor - Kasımpaşa: 1-1

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Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) - STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay

ARABAM.COM KONYASPOR: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Muhammed Demir(Dk.71 Uche), Bytygi(Dk.55 Dıouf), Guilherme, Calvo(Dk.71 Kahraman), Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Çekici, Oğulcan (Dk.46 Bruno Paz), Michalak(Dk.78 Amilton)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Fall, Hajradinovic (Dk.90 Celina), Ben Uoanes, Eysseric, Ahmet Emin Engin(Dk.76 Tunay Torun), Sadık Çiftpınar, Tırpan, Ali Sühan Demirel(Dk.46 Aytaç Kara)

GOL: Dk.81 Guilherme (Konyaspor), Dk.49 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz, Kahraman, Uche, Calvo, İlhan Palut, (Konyaspor) Ouanes, Hajradinovic, Ertuğrul Taşkıran, Koıta, Bruma, (Kasımpaşa)Süper Lig'in 12´nci haftasında Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

18´inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Çekiçi´nin sert şutunu, kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

28´inci dakikada ceza alanı sağ çaprazından Ahmet Oğuz´un ortasına yükselen Çekiçi´nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. Topu savunma kornere attı.

49´uncu dakikada Guilherme´nin geri pasını karşılayan kaleci Sehic, tek pasla topu Adil´e vermek isterken pası kısa düştü. Bu sırada topu önünde bulan Hajradinovic´in şutu ağlarla buluştu.0-1

68´inci dakikada Hadzianmetovic´in ara pasıyla ceza alanına giren Dıouf´un şutunu kaleci Ertuğrul karşıladı, boşta kalan topu defans kornere çeldi.

81´inci dakikada Uche´nin pasıyla ceza alanı içerisine giren Guilherme´nin şutu ağlarla buluştu.1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2022-10-29 16:40:38



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