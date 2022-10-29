Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından



Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 12´nci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bir süredir kazanamıyorduk. 3 maçtır ve bugün hem bu negatif seriyi bitirmek hem de 3 puan alıp yukarı gruba yaklaşmak onlardan kopmama adına kazanmak istiyorduk. Maça baktığımız zaman onun genelinde daha hakim oynayan bir Konyaspor takımı vardı. Kasımpaşa maç boyunca baktığımız zaman üstten auta giden şutu dışında pozisyonu yoktu. Tabii futbol hatalar oyunu beklenmedik bir aksiyonla golü yedik. Ve ondan sonraki dakikalarda oyuna kurtarmak çevirmek için oyuncularım efor sarf ettiler. Bu efor bizim için sadece bir gol getirdi ve bir şekilde buradan beraberlikle ayrıldık. Çalışmalarımızı sürdürüp tekrar 3 puanla kazanmaya ve üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Oyunun son dakikalarında sahada başlayan gerginliğin iki takım kulübelerinin de dahil olmasıyla yaşanan arbedeye değinen Palut, "Sakin olmamız gerekiyor. Bunlar futbol içinde var. Bunlar sahada kalacak durumlar ama daha süremiz var. Lehimize çevirebileceğimiz bir maç var biraz daha sakin olmamız lazım. Saha içi çalışmalarımız kadar mental anlamda da evet kazanamamak üzerimizde baskısı var ama bunu bir futbol enerjisine çevirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İki takımın sahadaki performansı bakımından iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Oyuna sonradan giren oyuncularımız dahil tüm sporcu kardeşlerime, aslanlar gibi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Sahada bugün Kasımpaşa takımı oyunun ilk yarısında ve ikinci yarısında oyunuz tuttu, dengeleri sağladı. Ama tabii rakibimiz de Konyaspor, onlara bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. Tabii ki beraberlik her iki takımın da verdiği mücadele açısından iyi bir sonuç. Saha kenarı gerginlikleri, başta ben, ekibim ve oyuncularıma hiçbir fayda getirmeyecek. Bu konuda da biraz daha dikkat etmemiz gerekecek" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlhan Palut açıklamaları

-Necati Erkmen açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-10-29 17:39:06



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