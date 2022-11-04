Kargodaki sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da polis, kargo paketinde sürpriz yumurtanın içine gizlenmiş 59 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kargonun sahibi Mustafa K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından Karatay ilçesindeki bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan aramada oyuncak bulunan paketteki sürpriz yumurtanın içinde 59 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis daha sonra paketin gönderildiği kargo sahibi Mustafa K.'yi gözaltına aldı. Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-04 12:09:37



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