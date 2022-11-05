Konya'da hafif ticari araç, tankere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

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Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam AdanaAksaray yolu Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ebucemil'in kullandığı 79 AAF 256 plakalı hafif ticari araç, Yusuf Nayın yönetimindeki 34 HR 8379 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Ayşe Ebucemil yaşamını yitirdi. Sürücü Ahmet Ebucemil ile yanındaki Menel Abucemil, Abdulkadir Hallec, Rahaf Kaddur, Muhamad Kaddur, Seriye Kaddur ve Enes Kaddur da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker şoförü Yusuf Nayın da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-11-05 14:24:24



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