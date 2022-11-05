Konyaspor- Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-92

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-
SALON: Selçuklu Belediye
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
AYOS KONYASPOR : Rasheed Wesley Daranıjo Sulaımon 11, Alex Danıel Perez 15, Murat Göktaş, Hasan Efe Uzun, Erkin Şenel, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 8, Ramazan Tekin, Roko Badzım 25, Jordan Danıel Morgan 24, Jarell Alexander Eddıe 8, Cevher Özer
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Maxımıllıan Aaron Von Heıdegger 23, Andrew Mıchael Harrıson 9, Chad Teron Brown 9, Nıkolaos Agapıtos Rogkavopoulos 20, Tomazs Gıelo 25, Arca Tülüoğlu, Altan Erol, Bilgehan Diril, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 4, Burak Eşlik, Muhammed Doğan Şenli 2
1'İNCİ PERİYOT: 14-25
İLK YARI: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 6'ncı hafta mücadelesinde AYOS Konyaspor ilk periyotu 11 sayı geride kapatırken, 2'nci periyotta ardı ardına gelen sayılarla farkı 1'e indirdi. 3'üncü periyotta 4 sayı ile önde kapatan Konyaspor, 2'nci yarının sonunda berabere kalınca maç 5 dakika uzatmalara gitti. Konyaspor, kendi evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'e 91-92 yenildi. Konyaspor'da Roko Badzim, kaydettiği 25 sayıyla oynarken, Merkezefendi Belediyesi Basket Tomazs Gielo ile 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-11-05 17:50:39
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