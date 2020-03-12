AA

Konya iş dünyasından Kovid-19'a karşı "yeterli gıda stokuna sahibiz" açıklaması:



- "Marketlere koşularak gıda stoku yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ülkemiz gıda güvenliği noktasında her daim gereken önlemleri almıştır" - "Türk iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yine korkuya ve paniğe kapılmadan bu küresel virüs sorununa karşı milli bir mücadele vereceğiz, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

Konya Ticaret Odası (KTO),Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Ticaret Borsası'ndan (KTB) yapılan ortak açıklamada, koronavirüs karşısında vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği, ülkenin gıda noktasında yeterli üretime ve stoka sahip olduğu bildirildi.

Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün (Kovid-19) ciddi bir salgın olarak dünyayı tehdit ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, virüsün Çin'de görüldüğü andan itibaren hızlı bir şekilde tüm tedbirleri aldığı ve almaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, alınan tedbirlere rağmen, Türkiye'de de bir vatandaşta pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Bu durumun salgın olarak algılanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda ülkemizde salgın durumu yoktur. Vatandaşlarımız sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar ve gerçekliği olmayan söylemlerle paniğe kapılmamalı. Marketlere koşularak gıda stoku yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ülkemiz gıda güvenliği noktasında her daim gereken önlemleri almıştır. Gıda sanayimiz başta olmak üzere tüm alanlarda üretimlerimiz aksamadan devam etmektedir. Ülke olarak yeterli gıda stoku, gıda üretimi ve sağlık ürününe sahibiz. Yapmamız gereken panik havası oluşturan söylem ve sosyal medyadaki asılsız paylaşmalara itibar etmeden normal yaşantımıza devam etmemiz ve virüsten korunmak için devletimizin açıkladığı önlemlere uymaktır. Türk iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yine korkuya ve paniğe kapılmadan bu küresel virüs sorununa karşı milli bir mücadele vereceğiz, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir. Her sorunu aşacak güce sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde bu sorunu da başarıyla aşacağımıza inanıyoruz."

- Haksız fiyat artışlarına karşı ihbar uyarısı

Açıklamada, yaşanan durum nedeniyle başta gıda olmak üzere fahiş fiyat uygulaması yapan fırsatçılara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Fırsatçılara ve stokçulara karşı devletimiz gerekli önlemleri almaktadır. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumları fırsatçılara göz açtırmayacaktır. Vatandaşlarımız da haksız fiyat artışı yapanları 'Alo 175' hattını arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayet edebilirler. Konya iş dünyası olarak da böyle durumlarda milli bütünlük anlayışıyla kenetlenmemiz gerekirken, bu tür gelişmeleri fırsata çevirenlerin her daim karşısında olacağımızı ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.