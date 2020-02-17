Öğrencilerine her sabah çorba yapıyor!

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12’si muvazzaf asker, 2’si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya merkezli 11 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.